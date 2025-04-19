На юге Дагестана закрыто несколько дорог из-за обвалов и повторного схода лавин

Прервано транспортное сообщение с тремя населенными пунктами

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Срок открытия автодорог местного значения в Ахтынском районе Дагестана перенесен на один день из-за повторного схода лавин, сообщает "Дагестанавтодор".

"Автомобильные дороги местного значения "Курукал - Хнов" на участке км 9 - км 33, подъезды к с. Гдым на участке км 0 - км 9 и к с. Фий на участке км 0 - км 10 временно закрыты в связи с обвалами и повторным сходом снежных лавин. Транспортное сообщение прервано с 3 населенными пунктами (Хнов, Гдым, Фий)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дороги планируют открыть для автотранспорта к 18:00 воскресенья.

По данным "Дагестанавтодора", на 21:00 также остается закрытой дорога местного значения "Усухчай - Куруш" в Докузпаринском районе в связи с выпадением большого количества снега, толщина доходит до 90 см. Дорогу планируется открыть для движения к 12:00 мск 20 апреля.

В Сулейман-Стальском районе остается закрытой после размыва временная переправа на месте реконструкции моста через реку "Араг". Дорогу планируется открыть к вечеру воскресенья.

Ранее сообщалось, что по данным на пятницу движение транспорта было временно закрыто на участках дорог в 10 районах Дагестана, пострадавших от стихии. Транспортное сообщение было прервано с более чем 32 населенными пунктами.