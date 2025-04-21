Минэкономразвития ожидает курс доллара на уровне 98,7 рублей к концу года

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ прогнозирует среднегодовой курс доллара в 2025 году на уровне 94,3 руб./$1 (против 96,5 руб. в сентябрьской версии прогноза), сообщил журналистам представитель министерства.

Прогноз доллара на конец 2025 года министерство оставило неизменным по сравнению с сентябрьской версией, и он равен 98,7 руб. "Прогнозные ожидания по курсу доллара на конец 2025 года совпадают с прогнозами сентября 2024 года - 98,7 руб./$1", - сказал представитель Минэкономразвития.

По его словам, министерство внесло в правительство проект сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2025-2028 годы.

Прогноз среднегодового курса доллара в 2026 году равен 100,2 руб. (100,0 руб. в сентябрьской версии), в 2027 году - 103,5 руб. (103,2 руб.), в 2028 году - 106,0 руб.

"Колебания курса вы все видите. Когда мы в сентябре делали прогноз, считалось, что курс, который мы заложили, слишком слабый, прошло два месяца, и в ноябре-декабре было ощущение, что курс слишком сильный, потом ощущение снова стало, что курс слишком слабый. Мы несколько понизили нашу оценку на 2025 год - до 94,3 рубля за доллар. Исходя из всех вводных, включая нефтяные цены, торговый баланс, мы считаем, что эта оценка реалистична, но при этом мы понимаем, что колебания, волатильность курса может быть достаточно высокой", - сказал представитель Минэкономразвития.