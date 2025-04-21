Порядка 10 тыс. жителей Тувы остались без электричества после снегопада

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Аварийные отключения электроснабжения в условиях снегопада произошли в нескольких муниципалитетах Тувы, сообщается в телеграм-канале правительства республики в понедельник.

"Снегопад, сопровождающийся сильным ветром, спровоцировал аварийные отключения электроэнергии в нескольких муниципальных образованиях региона, оставив без электроснабжения 10 тыс. граждан", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на данные "Россети Сибирь Тываэнерго" уточняется, что на утро 21 апреля в республике отключено 193 трансформаторных подстанции. Аварии на электросетях устраняют 14 бригад с привлечением 16 единиц техники.

"Основная часть отключений электричества приходится на г. Кызыл. В связи с обильным снегопадом и перебоями в электроснабжении городские детские сады №30, 28, 27, 21, 19, 18, 9 и 25 не принимают детей, школы №1 и 16 со второй смены перешли на дистанционное обучение", - говорится в сообщении со ссылкой на департамент по образованию мэрии Кызыла.

По прогнозу Тувинского гидрометцентра, 21 апреля в республике ожидается усиление северо-западного ветра ночью до 15-20 м/с, днем - до 19-24 м/с, на дорогах гололедица.

По информации ГКУ "Тываавтодор", службы очищают от снега участки дорог в Кызыле, Кызылском, Тес-Хемском, Монгун-Тайгинском, Каа-Хемском, Дзун-Хемчикском, Пий-Хемском и Барун-Хемчикском районах.

Снег за минувшие сутки выпал в центральной и восточной частях региона.