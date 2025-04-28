Аэропорт Перми закрыт из-за снегопада

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Аэропорт Перми не обслуживает рейсы из-за снегопада, сообщает телеграм-канал предприятия.

"Аэропорт "Пермь" временно закрыт по метеоусловиям. В районе воздушной гавани ограниченная видимость из-за снегопада", - говорится в сообщении.

Об отмене ограничений будет сообщено дополнительно.

В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщает телеграм-канал Пермского гидрометцентра. В течение понедельника и вторника в Прикамье ожидается сильный снегопад.