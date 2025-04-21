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Глава "Роскосмоса" отметил отсутствие ограничений для российских проектов на Байконуре

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил, что Россия и Казахстан продолжают развивать инфраструктуру Байконура.

"Сегодня уровень взаимодействия "Роскосмоса" с уполномоченными структурами Казахстана позволяет без ограничений решать задачи по реализации российских космических программ на космодроме Байконур", - сказал он через пресс-сслужбу.

Российская и казахстанская стороны ведут планомерную работу по созданию и совершенствованию инфраструктуры Байконура, повышению инвестиционной привлекательности комплекса космодрома, привлечению молодежи к космической деятельности и популяризации космонавтики путем развития туризма, проведения экскурсий на космодроме.

Баканов отметил проект "Байтерек", в рамках которого идет развитие наземной космической инфраструктуры для новейшей ракеты-носителя среднего класса "Союз-5".

"Начало летных испытаний - конец 2025 года. Использование РН "Союз-5" обеспечит не только внутренние потребности России и Казахстана по выводу на орбиту космических аппаратов различного назначения, но и позволит выйти совместно с нашими казахстанскими партнерами на международный рынок пусковых услуг", - сообщили в "Роскосмосе".

Байконур Байтерек Казахстан Роскосмос Союз-5 Дмитрий Баканов
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