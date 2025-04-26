Поиск

Баканов проведет в Бразилии переговоры с главами космических агентств стран БРИКС

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов посетит Бразилию и проведет там серию переговоров с руководством космических агентств Китая, ОАЭ, Индии, Египта, Южной Африки и Бразилии, сообщили в пресс-службе госкорпорации в субботу.

"С 27 по 29 апреля 2025 года генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов примет участие во встрече глав космических агентств стран БРИКС, которая пройдет в Бразилии", - говорится в сообщении.

"В рамках мероприятия он выступит на пяти ключевых сессиях, посвященных актуальным вопросам космической деятельности. Также глава "Роскосмоса" проведет ряд переговоров с руководством космических агентств Китая, ОАЭ, Индии, Египта, Южной Африки, Бразилии", - сообщили в госкорпорации.

Отмечается, что в рамках первой сессии "Дистанционное зондирование Земли" будут представлены предложения глав космических агентств к 30-й Конференции ООН по изменению климата, "с акцентом на важности и результатах использования космических технологий для противостояния главным вызовам, с которыми сталкиваются страны: угрозы природного и техногенного характера, продовольственная безопасность".

По данным пресс-службы, на второй и третьей сессиях Баканов выступит с рядом инициатив в области космической науки, образования и технологий. "Четвертая сессия будет посвящена приоритетам правительств стран БРИКС по повышению сплоченности, гармонизации и эффективности внутри объединения, а также интеграции новых членов в существующие структуры", - говорится в сообщении.

"Участие генерального директора "Роскосмоса" в этих встречах подчеркивает важность международного сотрудничества в области космических технологий и очерчивает позиции России как активного игрока на глобальной космической арене", - отметили в госкорпорации.

24 июля 2024 года Юрий Борисов, занимавший тогда должность главы "Роскосмоса", заявил, что Россия предлагает БРИКС создать отдельный специализированный модуль для перспективной Российской орбитальной станции (РОС), где страны объединения могли бы проводить свои научные исследования.

14 августа того же года заместитель гендиректора "Роскосмоса" по международному сотрудничеству Сергей Савельев сообщил, что госкорпорация пока не получила ответа от стран, которым было предложено участие в проекте РОС.

В октябре 2024 года Борисов заявил об интересе стран БРИКС к российскому проекту спутниковых группировок "Сфера". В июле того же года экс-глава "Роскосмоса" сообщал, что страны БРИКС договорились развивать обмен данными дистанционного зондирования Земли.

Роскосмос Дмитрий Баканов Бразилия БРИКС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп на четыре года, а трампизм? Мнение экспертов

Трамп на четыре года, а трампизм? Мнение экспертов

Второй случай заболевания холерой выявлен у вернувшегося в РФ туриста

Российские военные нейтрализовали за ночь 45 украинских БПЛА

Российские военные нейтрализовали за ночь 45 украинских БПЛА

Белоусов провел совещание на командном пункте группировки "Курск"

Тяжело раненная в среду при обстреле Лисичанска девочка скончалась в больнице

Что произошло за день: пятница, 25 апреля

Эвакуированным из зоны ЧС во Владимирской области разрешили вернуться домой

Эвакуированным из зоны ЧС во Владимирской области разрешили вернуться домой

Заморозки прогнозируются в ближайшие три дня в Москве и Подмосковье

МВД будет получать сведения о приеме в школы и отчислении детей мигрантов

В Кремле нацелены на продолжение активного и продуктивного диалога с США

Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов201 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне107 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6259 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2247 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе399 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });