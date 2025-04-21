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Экс-финдиректор "ВИМ-Авиа" заочно приговорена к восьми годам лишения свободы

Алевтину Калашникову признали виновной по делу о завышении цен при закупках топлива для самолетов

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Мещанский районный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии бывшего финансового директора авиакомпании "ВИМ-Авиа" Алевтину Калашникову по делу о завышении цен при закупках топлива для самолетов, сообщает Генпрокуратура РФ в понедельник.

Ей также назначен штраф в размере 900 тыс. рублей, сказали в ведомстве.

Калашникова признана виновной по ч. 2 ст. 201 (злоупотребление полномочиями), ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 176 (пособничество в незаконном получении кредита), пп. "а", "б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Крах "ВИМ-Авиа"

Уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимой, находящейся в международном розыске. В отношении Калашниковой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Суд установил, что подсудимая совместно с владельцем авиакомпании, который скрылся от органов следствия и находится в международном розыске, а также генеральным директором и главным бухгалтером авиакомпании, в отношении которых в 2021 году Мещанским районным судом Москвы вынесен обвинительный приговор, в период 2015-2017 гг. закупали нефтепродукты и топливо по завышенным ценам у подконтрольных соучастникам фирм и уклонялись от выполнения обязательств перед контрагентами", - сообщили в Генпрокуратуре.

Таким образом, добавили там, сообщники причинили ущерб авиакомпании на сумму не менее 117 млн рублей, "существенный вред иным коммерческим организациям, а также охраняемым законом интересам общества и государства по своевременности и качеству оказываемых услуг по авиаперевозке граждан, что повлекло причинение тяжких последствий в виде длительной остановки транспорта и значительного материального ущерба на сумму более 892 млн рублей".

"Кроме того, в 2016 году участники преступной группы незаконно получили кредиты на сумму 1,6 млрд рублей в коммерческом банке, представив заведомо ложные сведения о положительной динамике финансового состояния авиакомпании и недостоверные сведения о предполагаемом приобретении двигателей для самолетов", - сказали в надзорном ведомстве.

Там сообщили, что Калашникова "организовала изготовление заведомо подложного договора продажи двигателей воздушных судов между ООО "Авиакомпания "ВИМ-АВИА" и зарубежной компанией, а также письма в банк о данной фиктивной сделке, что стало основанием для проведения валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента".

При этом договор продажи авиационных двигателей "содержал заведомо недостоверные сведения, поскольку стороны не имели намерения и возможности осуществить указанную сделку".

Генпрокуратура РФ ВИМ-Авиа Мещанский суд Москвы Алевтина Калашникова
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