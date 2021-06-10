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Экс-гендиректора "ВИМ-Авиа" осудили за хищение и освободили

Суд также вынес приговор бывшему главному бухгалтеру авиакомпании

Экс-гендиректора "ВИМ-Авиа" осудили за хищение и освободили
Александр Кочнев в Басманном суде. Архивное фото.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам восьми месяцам колонии бывшего генерального директора авикомпании "ВИМ-Авиа" Александра Кочнева по делу о злоупотреблении полномочиями и хищении кредитов и освободил его от наказания за фактическим отбытием.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда, Кочневу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года восемь месяцев в колонии общего режима со штрафом в 600 тыс. руб. и лишением права занимать должности, связанные с выполнением управленческих функций в коммерческих и иных организациях, сроком на два года.

В пресс-службе отметили, что время содержания Кочнева под стражей и домашним арестом зачтены в срок лишения свободы. В связи с этим решено не приводить в исполнение приговор в части назначенного ему наказания в виде лишения свободы, поскольку подсудимый фактически отбыл наказание.

Другую фигурантку дела – бывшего главного бухгалтера авиакомпании Екатерину Пантелееву суд приговорил к трем годам шести месяцам колонии общего режима без штрафа, но с запретом на управленческую деятельность на два года, освободив при этом от отбытия лишения свободы по тем же основаниям, что и Кочнева.

Кочнев признан виновным в злоупотреблении полномочиями, незаконном получении кредита, мошенничестве в сфере кредитования и незаконных валютных операциях (часть 2 статьи 201, часть 1 статьи 176, пунктам "а", "б" части 3 статьи 193.1 УК РФ), Пантелеева – в злоупотреблении полномочиями и пособничестве в незаконном получении кредита (часть 5 статьи 33 - часть 1 статьи 176 УК РФ).

Как утверждало следствие, владелец авиакомпании Рашид Мурсекаев, финансовый директор Алевтина Калашникова, а также Кочнев и Пантелеева с 2015 по 2017 год закупали нефтепродукты и топливо для нужд "ВИМ-Авиа" по завышенным ценам у подконтрольных фирм и уклонялись от выполнения обязательств перед контрагентами, что привело к причинению ущерба авиакомпании на сумму 674,5 млн руб. и ее банкротству.

Кроме того, как заявляло обвинение, в 2016 году члены преступной группы похитили кредитные средства на сумму 1,6 млрд рублей и перевели их на счет в Люксембургском банке. Авиакомпания планировала на эти деньги купить двигатели для самолетов.

Кочнев и Пантелеева вину не признали.

Мурсекаев, Калашникова, а также супруга Мурсекаева – совладелица "ВИМ-Авиа" Светлана Мурсекаева – в настоящее время арестованы российским судом заочно и находятся в розыске.

Москва ВИМ-Авиа Александр Кочнев Екатерина Пантелеева

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