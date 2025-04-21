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Премьер Казахстана заявляет о намерении расширять экономические отношения с РФ

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Казахстана будет работать над расширением экономических отношений с Россией, прорабатываются десятки перспективных проектов в сфере промышленности, растет приток российских инвестиций в экономику республики, заявил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

"Правительство Казахстана настроено и намерено активно работать над углублением и расширением экономических отношений с Российской Федерацией", - сказал Бектенов на российско-казахстанских переговорах в понедельник в Москве с участием премьеров двух стран.

"По промышленной кооперации очень активно работаем. У нас 171 совместный проект на 48 миллиардов долларов. Почти 45 тысяч рабочих мест в рамках этих проектов создается. То есть очень серьезная, большая работа. Прорабатываются еще проекты, порядка 27, с суммой 8 миллиардов (долларов - ИФ), с созданием 8 тысяч рабочих мест дополнительно. Очень хорошие показатели", - добавил он.

Бектенов также отметил прирост российских инвестиций в экономику Казахстана. Так, по его словам, за 2024 год приток российских инвестиций вырос на 32%, превысив 4 млрд долларов.

Премьер Казахстана отметил и работу российского бизнеса. "В Казахстане успешно работают более 23 тысяч компаний с российским участием. Это почти 40% от всех компаний с иностранным участием, которые работают в Казахстане. Эти цифры говорят о тесной взаимосвязанности наших экономик, значительных возможностях инвестиционного сотрудничества", - сообщил Бектенов.

Как подчеркнул премьер Казахстана, развитию отношений между Москвой и Астаной способствуют доверительные отношения между президентами РФ и Казахстана Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым. "Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев придает особое значение развитию отношений с Российской Федерацией. Прошлогодний государственный визит Владимира Владимировича Путина в Астану придал серьезный импульс к дальнейшему развитию отношений", - отметил он.

Бектенов напомнил, что рост взаимного товарооборота в 2024 году составил 3% и приблизился к 28 млрд долларов. "Важно очень сохранить эту динамику и наращивать ее. Потенциал огромен, нам есть куда вместе двигаться", - сказал премьер-министр Казахстана.

Казахстан Олжас Бектенов РФ
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