Токаев прибыл в Москву

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Великой Победы, сообщает пресс-служба главы государства.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Владимира Путина прибыл в Россию для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Великой Победы. Сегодня в Москве президент Казахстана проведет ряд встреч с главами иностранных государств", - говорится в распространенном в четверг сообщении.