Путин подписал закон об отслеживании данных об операциях с драгметаллами и камнями

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий банки направлять в Росфинмониторинг сведения о проведении операций с драгоценными металлами и камнями на сумму свыше 1 млн рублей, сообщает официальный портал правовой информации.

Согласно действующему законодательству, на сумму от 1 млн рублей подлежат контролю ряд банковских операций по счетам: открытие вклада с внесением наличных в пользу третьих лиц или зачисление средств по счетам компании, если она работает менее трех месяцев.

Принятый закон добавляет к этому перечню операции по зачислению/списанию средств по счетам юридического лица или ИП, осуществляющего куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгметаллов и камней, лома таких изделий.

Закон вступит в силу по истечении 120 дней после дня его официального опубликования.