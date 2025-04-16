Сенаторы ужесточили "антиотмывочное" законодательство для оборота драгметаллов и камней

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон № 658358-8, обязывающий банки направлять в Росфинмониторинг сведения о проведении операций с драгоценными металлами и камнями на сумму свыше 1 млн рублей.

По действующему законодательству, на сумму от 1 млн рублей подлежат контролю ряд банковских операций по счетам: открытие вклада с внесением наличных в пользу третьих лиц или зачисление средств по счетам компании, если она работает менее трех месяцев.

Принятый закон добавляет к этому перечню операции по зачислению/списанию средств по счетам юридического лица или ИП, осуществляющего куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгметаллов и камней, лома таких изделий.

Закон вступит в силу по истечении 120 дней после дня его официального опубликования.