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Закон о "мокром" лизинге самолетов у иностранных авиакомпаний подписан президентом РФ

Закон о "мокром" лизинге самолетов у иностранных авиакомпаний подписан президентом РФ
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий российским авиакомпаниям арендовать самолеты вместе с экипажем у иностранных авиакомпаний, то есть брать их в так называемый "мокрый" лизинг. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

При выполнении международных перевозок договор аренды воздушного суда с экипажем между эксплуатантом и иностранной компанией, выступающей в качестве арендодателя или арендатора, должен соответствовать национальному законодательству государств сторон договора и положениям международных договоров РФ, сказано в законе. Воздушное судно при этом допускается к перевозке при наличии разрешения на эксплуатацию, выданного уполномоченным органом РФ.

Закон в этой части вступает в силу со дня официального опубликования.

В сентябре прошлого года в РФ был принят закон о "мокром" лизинге, который разрешил аренду самолетов вместе с экипажем только между российскими авиакомпаниями и только для внутренних рейсов. Арендаторам этот механизм помогает наращивать провозные емкости, например, в период высокого спроса или при появлении новых маршрутов. Для арендодателя это возможность снизить расходы на коммерческое управление парком и фонд оплаты труда. Первую такую сделку в конце прошлого года совершил "Аэрофлот": компания арендовала три широкофюзеляжных Airbus A330 вместе с экипажем у авиакомпании iFly.

С инициативой распространить "мокрый" лизинг и на внешние рынки выступал также "Аэрофлот". Это позволило бы российским перевозчикам арендовать лайнеры у иностранных компаний, пояснял гендиректор группы Сергей Александровский. В Минтрансе вскоре заявили о подготовке соответствующего законопроекта. Его принятие ожидается до конца 2025 года, анонсировал глава ведомства Роман Старовойт.

Согласно прогнозу Росавиации, пассажиропоток российских авиакомпаний в 2025 году может сократиться почти на 2% до 109,7 млн пассажиров. Как пояснял руководитель ведомства Дмитрий Ядров, речь идет "о минимальной планке, которую мы должны обеспечить". Потенциал роста перевозок, отмечал он, - в развитии механизма "мокрого" лизинга.

Владимир Путин Минтранс
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