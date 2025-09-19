Поиск

Введены правила выдачи разрешения на полеты авиатехники, взятой в "мокрый" лизинг за рубежом

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Правительство утвердило правила оформления разрешения на эксплуатацию воздушных судов, взятых в "мокрый" лизинг (то есть вместе с экипажем) у иностранных авиакомпаний. Это постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Оно вступит в силу с 1 марта 2026 года и будет действовать до 1 марта 2032 года.

Заявление на получение разрешения авиакомпания должна подать в Минтранс. Тот в течение пяти рабочих дней должен проверить его и при отсутствии замечаний направить в Федеральную службу безопасности и Росавиацию. Срок рассмотрения заявления этими ведомствами - в пределах 10 рабочих дней.

Разрешения будут выдаваться на эксплуатацию авиатехники для перевозки пассажиров, грузов и почты на определенный срок и для конкретных маршрутов. Срок действия разрешения не может превышать срок аренды воздушного судна.

Закон, позволяющий российским авиакомпаниям арендовать самолеты вместе с экипажем у иностранных перевозчиков, президент Владимир Путин подписал в апреле 2025 года. В сентябре 2024 года в России был разрешен "мокрый" лизинг только между отечественными авиакомпаниями и только для внутренних рейсов. Арендаторам этот механизм помогает наращивать провозные емкости, например, в период высокого спроса или при появлении новых маршрутов. Для арендодателя это возможность снизить расходы на коммерческое управление парком и фонд оплаты труда.

Первую такую сделку в конце 2024 года совершил "Аэрофлот": компания арендовала три широкофюзеляжных Airbus A330 вместе с экипажем у авиакомпании iFly.

По прогнозу Росавиации, пассажиропоток российских авиакомпаний в 2025 году может сократиться почти на 2%, до 109,7 млн пассажиров. Как пояснял руководитель ведомства Дмитрий Ядров, речь идет "о минимальной планке, которую мы должны обеспечить". Потенциал роста перевозок, отмечал он, - в развитии механизма "мокрого" лизинга.

Аэрофлот Минтранс Росавиация ФСБ iFly Дмитрий Ядров Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Аэропорт Магаса приобрела структура Wildberries & Russ за 425 млн рублей

Что произошло за день: пятница, 19 сентября

В Кремле понимают эмоциональное отношение Трампа к украинскому регулированию

В Кремле понимают эмоциональное отношение Трампа к украинскому регулированию

Директор ИМБП РАН сообщил, что 10 мышей не пережили космический полет

Глава Чебоксар Доброхотов покинул свой пост

Под британские санкции попал бизнесмен Леван Васадзе

Дизтопливо на бирже подорожало за неделю на 7,2%

Дизтопливо на бирже подорожало за неделю на 7,2%

Росфинмониторинг внес "Международное движение сатанизма" в перечень экстремистов

Курский суд начал слушания о хищении 152 млн рублей при возведении фортификаций

Перезапуск производства на бывшем заводе Toyota в Петербурге намечен на 2026 год

Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России99 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7181 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2398 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });