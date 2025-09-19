Введены правила выдачи разрешения на полеты авиатехники, взятой в "мокрый" лизинг за рубежом

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Правительство утвердило правила оформления разрешения на эксплуатацию воздушных судов, взятых в "мокрый" лизинг (то есть вместе с экипажем) у иностранных авиакомпаний. Это постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Оно вступит в силу с 1 марта 2026 года и будет действовать до 1 марта 2032 года.

Заявление на получение разрешения авиакомпания должна подать в Минтранс. Тот в течение пяти рабочих дней должен проверить его и при отсутствии замечаний направить в Федеральную службу безопасности и Росавиацию. Срок рассмотрения заявления этими ведомствами - в пределах 10 рабочих дней.

Разрешения будут выдаваться на эксплуатацию авиатехники для перевозки пассажиров, грузов и почты на определенный срок и для конкретных маршрутов. Срок действия разрешения не может превышать срок аренды воздушного судна.

Закон, позволяющий российским авиакомпаниям арендовать самолеты вместе с экипажем у иностранных перевозчиков, президент Владимир Путин подписал в апреле 2025 года. В сентябре 2024 года в России был разрешен "мокрый" лизинг только между отечественными авиакомпаниями и только для внутренних рейсов. Арендаторам этот механизм помогает наращивать провозные емкости, например, в период высокого спроса или при появлении новых маршрутов. Для арендодателя это возможность снизить расходы на коммерческое управление парком и фонд оплаты труда.

Первую такую сделку в конце 2024 года совершил "Аэрофлот": компания арендовала три широкофюзеляжных Airbus A330 вместе с экипажем у авиакомпании iFly.

По прогнозу Росавиации, пассажиропоток российских авиакомпаний в 2025 году может сократиться почти на 2%, до 109,7 млн пассажиров. Как пояснял руководитель ведомства Дмитрий Ядров, речь идет "о минимальной планке, которую мы должны обеспечить". Потенциал роста перевозок, отмечал он, - в развитии механизма "мокрого" лизинга.