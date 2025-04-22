Температура в Москве к выходным понизится на 15 градусов

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Понижение температуры начнется в Москве с четверга, к выходным она с супертеплых значений, соответствующих июлю, вернется к норме апреля - плюс 8 - плюс 13 градусов, сообщил "Интерфаксу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Супертеплая погода задержится до среды. А потом начнется сначала постепенное, а потом резкое изменение погоды", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что с четверга в Москву начнут поступать воздушные массы с запада и северо-запада, а температура вместо июльской в плюс 25 - плюс 27 градусов, станет июньской. "Ночная температура все равно выше плюс 10 градусов, а днем плюс 17 - плюс 19, по области до плюс 21 градуса. Типичная погода первой половины июня", - сказал Вильфанд.

Понижение температуры продолжится в пятницу - она будет уже майской. Ночью будет плюс 6 - плюс 11, днем - плюс 15 - плюс 16 градусов. "Вот эта погода - майская, она по климату соответствует второй половине мая", - уточнил Вильфанд.

"И только в субботу возвращение к апрельской погоде, но возвращение заметное. Уже ночью плюс 4 - плюс 8 градусов. А дневные температуры от плюс 8 до плюс 13 градусов. Эта температура на 1 градус ниже нормы", - сказал Вильфанд.

В воскресенье, согласно прогнозу, "ночью будет еще прохладнее - в Москве около плюс 5, по области до плюс 2 градусов".

"Если сопоставлять среду, когда температура прогнозируется плюс 25 - плюс 27, а в субботу уже плюс 8 - плюс 13, то больше чем на 15 градусов температура понизится. Но при этом нельзя сказать, что это мартовская погода. Нет, это апрельская. Это просто характеристика того, как мы возвращаемся из суперэкстремальной ситуации в нормальную жизнь", - сказал Вильфанд

Резкого потепления в начале следующей недели ждать не стоит, уточнил метеоролог.