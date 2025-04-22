Поиск

Самая неблагоприятная погода в ближайшие дни ждет жителей Сибири

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Холодная погода прогнозируется на всей территории Сибири, также в отдельных районах ожидаются осадки в виде дождя и снега, усиление ветра, резко изменилась погода в Северо-Западном федеральном округе; по-прежнему тепло будет в Приволжье, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Самый неблагоприятный район - это Сибирь. Там повсеместно - и на севере, и в центре, и на юге - везде холодная погода. И осадки во всех видах", - сообщил Вильфанд.

В РоссииМЧС наращивает группировку в Забайкалье из-за природных пожаровМЧС наращивает группировку в Забайкалье из-за природных пожаровЧитать подробнее

Так, в республике Алтай прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, а также ветер до 23 м/с. В южных районах Красноярского края ночью сильный и очень сильный снег, ветер до 20 м/с. В Тыве - ветер до 25 м/с, в горах сильные осадки в виде мокрого снега и снега. В Иркутской области сильный снег, на севере Бурятии осадки в виде дождя, мокрого снега.

Резко изменилась погода в Северо-Западном федеральном округе.

"Просто очень резко изменилась погода на севере европейской части России, в Ленинградской области. Еще два дня назад там были рекордные значения температуры - плюс 22 - плюс 25 градусов, а сейчас резкое понижение температуры: ближайшие ночи от плюс 1 до плюс 6 градусов, днем около плюс 10. А с четверга уже заморозки", - сказал Вильфанд.

Наиболее теплым днем там станет вторник, когда днем температура поднимется до плюс 10 - плюс 15 градусов.

Напротив, очень теплая погода в течение недели сохранится в регионах Приволжского федерального округа, где на юге в первой половине недели будет плюс 22 - плюс 27 градусов, а во второй половине недели - плюс 20 - плюс 25 градусов.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Сибирь Красноярск Иркутск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 23 апреля

ФАС сообщила, что согласовывает ценовые политики 13 авиакомпаний

ФАС сообщила, что согласовывает ценовые политики 13 авиакомпаний

Министр культуры Любимова будет представлять РФ на похоронах папы римского Франциска

Министр культуры Любимова будет представлять РФ на похоронах папы римского Франциска

ЦБ опубликовал рэнкинг банков по числу жалоб клиентов на услуги кредитования

ЦБ опубликовал рэнкинг банков по числу жалоб клиентов на услуги кредитования

Рособрнадзор на год запретил прием в "Шанинку"

Россия внесла в стоп-лист 21 британского парламентария

Россия внесла в стоп-лист 21 британского парламентария

Приставы возбудили исполнительное производство об аресте активов Чубайса

Приставы возбудили исполнительное производство об аресте активов Чубайса

Следователь заявил о доказательствах причастности Мошковича к иным преступлениям

Следователь заявил о доказательствах причастности Мошковича к иным преступлениям

Мосгорсуд признал законным арест основателя "Русагро" Мошковича

Власти Афганистана назначат дипломата на уровне посла в России

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6250 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне90 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ50 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России77 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2246 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе398 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов199 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });