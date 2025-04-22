Самая неблагоприятная погода в ближайшие дни ждет жителей Сибири

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Холодная погода прогнозируется на всей территории Сибири, также в отдельных районах ожидаются осадки в виде дождя и снега, усиление ветра, резко изменилась погода в Северо-Западном федеральном округе; по-прежнему тепло будет в Приволжье, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Самый неблагоприятный район - это Сибирь. Там повсеместно - и на севере, и в центре, и на юге - везде холодная погода. И осадки во всех видах", - сообщил Вильфанд.

Так, в республике Алтай прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, а также ветер до 23 м/с. В южных районах Красноярского края ночью сильный и очень сильный снег, ветер до 20 м/с. В Тыве - ветер до 25 м/с, в горах сильные осадки в виде мокрого снега и снега. В Иркутской области сильный снег, на севере Бурятии осадки в виде дождя, мокрого снега.

Резко изменилась погода в Северо-Западном федеральном округе.

"Просто очень резко изменилась погода на севере европейской части России, в Ленинградской области. Еще два дня назад там были рекордные значения температуры - плюс 22 - плюс 25 градусов, а сейчас резкое понижение температуры: ближайшие ночи от плюс 1 до плюс 6 градусов, днем около плюс 10. А с четверга уже заморозки", - сказал Вильфанд.

Наиболее теплым днем там станет вторник, когда днем температура поднимется до плюс 10 - плюс 15 градусов.

Напротив, очень теплая погода в течение недели сохранится в регионах Приволжского федерального округа, где на юге в первой половине недели будет плюс 22 - плюс 27 градусов, а во второй половине недели - плюс 20 - плюс 25 градусов.