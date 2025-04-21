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МЧС наращивает группировку в Забайкалье из-за природных пожаров

МЧС наращивает группировку в Забайкалье из-за природных пожаров
Архивное фото
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - МЧС предпримет дополнительные меры защиты от лесных пожаров населенных пунктов в Забайкальском крае, сообщил глава ведомства Александр Куренков.

"Все, что касается непосредственно работы МЧС России, это защита населенных пунктов и объектов экономики. Мы будем наращивать группировку для того, чтобы провести отжиг вокруг населенных пунктов, сделать минерализированные полосы, где нужно восстановить, где их нет, выполнить эту работу", - сказал он.

Министр природных ресурсов Александр Козлов сообщил, что по поручению главы МЧС "все силы и средства будут задействованы в организации работы, связанной с безопасностью населенных пунктов".

По его словам, в Забайкалье дополнительно прибыли 740 человек из соседних регионов.

Александр Козлов Александр Куренков Забайкалье МЧС Минприроды
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