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Свыше 20 белгородских детей погибли за 3,5 года из-за атак ВСУ

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Более 20 детей погибли и почти 170 пострадали в результате воздушных атак ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков по итогам первого заседания Фонда оказания помощи раненым детям.

"Белгородская область как прифронтовой регион проходит сложнейшие испытания. Враг обстреливает города и сёла из всевозможного вида оружия, сбрасывает мины с дронов. К сожалению, от этих преступлений страдают мирные жители (...). За три с половиной года из-за атак врага погибло 23 ребёнка, 167 было ранено", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Гладков напомнил, что Фонд создавался для помощи детям, которые получили ранения при украинских атаках.

"Будем помогать всем детям, получившим ранения от агрессии врага, до 21 года включительно. На средства фонда ребята будут ездить в санаторий, получать лечение и реабилитацию, на эти деньги закупят крайне нужные препараты и медицинские изделия, которые выходят за возможности госмедицины и требуют дополнительных затрат", - подчеркнул глава региона.

Как сообщалось, Фонд оказания помощи раненым детям был создан в начале марта текущего года. В регионе сформирован единый реестр пострадавших детей. Фонд будет функционировать как единое окно для помощи детям Белгородской области для оперативного решения проблем внебюджетными средствами. Его возглавляет главный врач детской областной больницы Ирина Кизилова.

Белгородская область Вячеслав Гладков ВСУ
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