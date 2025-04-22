В Белгородской области в результате атак дронов пострадали четыре человека

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - ВСУ провели атаки дронов в четырех муниципалитетах Белгородской области, есть пострадавшие, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Казинка Валуйского округа беспилотник ударил по движущемуся автомобилю, в результате чего пострадал мужчина. Бригада скорой помощи доставляет пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными осколочными ранениями головы, рук и грудной клетки в Валуйскую ЦРБ", - написал он в Telegram.

Еще один дрон атаковал сотрудника сельхозпредприятия во время работ в поле недалеко от села Почаево Грайворонского округа. Пострадавший попутным транспортом доставлен в Грайворонскую ЦРБ, где врачи диагностировали у него минно-взрывную травму, баротравму, осколочные ранения головы и левого предплечья. Позднее его переведут в областную клиническую больницу. Гладков отметил, что пострадавший был без средств защиты - каски и бронежилета.

В Шебекинском округе пять дронов атаковали предприятие в селе Новая Таволжанка. В результате детонации одного из дронов пострадал сотрудник предприятия. Попутным транспортом он доставлен в Шебекинскую ЦРБ. Пострадавшему диагностировано осколочное ранение грудной клетки. Сейчас его обследуют уже в областной клинической больнице.

В Краснояружском районе в селе Илёк-Пеньковка при ударе беспилотника ранен сотрудник подразделения "Орлан". Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями глаза и руки бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу.