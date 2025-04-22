Ушел из жизни Зураб Церетели

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Художник-монументалист, скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Церетели скончался на 92-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" помощник художника Сергей Шагулашвили.

"Да, это случилось сегодня в половину второго ночи", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что решение о прощании и похоронах будет принято позже.

Церетели - советский, грузинский и российский художник-монументалист, скульптор, живописец, педагог. С 1997 года - президент Российской академии художеств. Народный художник СССР, народный художник РФ, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

Родился 4 января 1934 года в Тбилиси. Основатель Московского музея современного искусств (1995), МВК РАХ Галереи искусств Зураба Церетели (2000) и Музея современного искусства в Тбилиси (Грузия, 2012).

Автор более 5000 произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства (фрески, мозаики, панно). Как скульптор создал множество монументов, среди них "Дружба навеки" в Москве, "Добро побеждает зло" перед зданием ООН в Нью-Йорке, "Рождение нового человека" в Севилье, "Разрушить стену недоверия" в Лондоне, Памятник Зое Космодемьянской в Рузе и другие.