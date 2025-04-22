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Церетели похоронят в Тбилиси

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Президента Российской академии художеств, скульптора Зураба Церетели, скончавшегося во вторник на 92-м году жизни, похоронят в воскресенье в Тбилиси, церемония прощания с художником, предположительно, пройдет в среду в Храме Христа Спасителя в Москве, сообщил "Интерфаксу" его помощник Сергей Шагулашвили.

"Скорее всего, завтра будет в Храме Христа Спасителя (прощание - ИФ), а послезавтра перевезем Зураба Константиновича в Тбилиси. И в воскресенье он будет захоронен в Тбилиси в пантеоне, где была похоронена супруга", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что скульптор хотел быть похоронен рядом с супругой.

Церетели умер ночью 22 апреля, о чем "Интерфаксу" сообщил Шагулашвили. Эту же информацию агентству подтвердили в Российской академии художеств.

Церетели - советский, грузинский и российский художник-монументалист, скульптор, живописец, педагог. С 1997 года - президент Российской академии художеств. Народный художник СССР, народный художник РФ, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

Родился 4 января 1934 года в Тбилиси. Основатель Московского музея современного искусства (1995), МВК РАХ Галереи искусств Зураба Церетели (2000) и Музея современного искусства в Тбилиси (Грузия, 2012).

Автор более 5000 произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства (фрески, мозаики, панно).

Грузия Тбилиси Сергей Шагулашвили Зураб Церетели
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