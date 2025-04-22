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В белгородском Муроме в результате атаки дрона сгорел частный дом

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках беспилотников в нескольких населенных пунктах, есть повреждения в жилом секторе.

"В селе Муром (Шебекинский муниципальный округ - ИФ) в результате сброса взрывного устройства с беспилотника сегодня ночью огнём уничтожен частный дом", - написал он в Telegram.

В Волоконовском районе ночной атаке беспилотника подверглось село Тишанка. В результате сбросов взрывных устройств частично разрушен дом, огнtм уничтожены две надворные постройки и повреждено частное домовладение.

Также Гладков сообщил, что энергетики восстановили энергоснабжение в селах Аркатово, Казинка, Тулянка, Посохово и Гладково Валуйского муниципального округа, которое было нарушено из-за атак дронов на ЛЭП в селе Казинка.

Вячеслав Гладков Муром Тишанка Шебекинский муниципальный округ Белгородская область
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