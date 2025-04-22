Саммит РФ-ЛАГ может пройти осенью в Москве

Такое предложение выдвинула российская сторона, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Саммит Россия - Лига арабских государств (ЛАГ) может быть проведен в Москве осенью, предстоит согласовать дату, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Мы предложили провести его осенью в Москве", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Дата согласовывается", - отметил он.

"Это будет осень, мы готовимся к этому мероприятию. Россия всемерно развивает отношения с арабским миром, традиционные отношения. Подготовка ведётся, сроки будут дополнительно объявляться. И место тоже", - заявил, в свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о дате и времени проведения саммита РФ-ЛАГ в интервью телеграм-каналу Юнашев LIVE.

Ранее во вторник сообщалось, что президент РФ Владимир Путин пригласил султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида, находящегося с визитом в России, на саммит РФ-ЛАГ.