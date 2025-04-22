Путин пригласил султана Омана на саммит РФ-ЛАГ

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пригласил султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида на саммит РФ-Лига арабских государств (ЛАГ) в этом году.

"По линии министерства иностранных дел информация проходила, наверняка: мы планируем провести в этом году саммит между Россией и арабскими странами. Многие наши друзья в арабском мире эту идею поддерживают. И если, Ваше Величество, вы найдёте время, мы были бы рады Вас видеть тоже на этом саммите Лиги арабских государств и России", - сказал Путин в начале переговоров с султаном Омана.

Ранее во вторник султан прибыл на переговоры в Кремль.