Песков пообещал сообщить о возможной новой встрече Путина с Уиткоффом

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле обещали проинформировать, если состоится новая встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, который посетит Россию на этой неделе.

"Мы сообщим, если это произойдет", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Интерфаксу", отвечая на вопрос, будет ли Уиткофф на этой неделе принят президентом, как и в прошлый раз.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что спецпосланника президента США ждут на этой неделе со спецвизитом в Москве.



