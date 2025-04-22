Поиск

Песков пообещал сообщить о возможной новой встрече Путина с Уиткоффом

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле обещали проинформировать, если состоится новая встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, который посетит Россию на этой неделе.

"Мы сообщим, если это произойдет", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Интерфаксу", отвечая на вопрос, будет ли Уиткофф на этой неделе принят президентом, как и в прошлый раз.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что спецпосланника президента США ждут на этой неделе со спецвизитом в Москве.


Дмитрий Песков Владимир Путин Стив Уиткофф США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Во Владимирской области эвакуируют семь населенных пунктов из-за детонации боеприпасов

В Киржачском районе в воинской части на складе сдетонировали боеприпасы

В Киржачском районе в воинской части на складе сдетонировали боеприпасы

В Киржачском районе после взрыва эвакуируют два населенных пункта

Путин высоко оценил усилия Омана в переговорном процессе между Ираном и США

Путин высоко оценил усилия Омана в переговорном процессе между Ираном и США

Взрыв произошел в Киржачском районе Владимирской области

Россия и Оман заключили соглашение о безвизовом режиме

Россия и Оман заключили соглашение о безвизовом режиме

Ушаков заявил, что Уиткоффа на этой неделе ждут с визитом в Москве

Разлив мазута в Керченском проливе

Значительные отклонения от нормативов выявлены на пляжах Анапы и Темрюкского района

Значительные отклонения от нормативов выявлены на пляжах Анапы и Темрюкского района

Рособрнадзор заявил, что сдать ЕГЭ, купив фейковые ответы в Сети, не получится

Рособрнадзор заявил, что сдать ЕГЭ, купив фейковые ответы в Сети, не получится

Для военных могут ввести дисциплинарную ответственность за нарушения в природопользовании

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе398 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне88 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6238 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов199 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2245 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России63 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России74 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });