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Белый дом подтвердил, что Уиткофф посетит РФ на этой неделе для переговоров с Путиным

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф позже на этой неделе посетит РФ для переговоров с российским руководством. Об этом заявила во вторник представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

"Спецпосланник Стив Уиткофф снова отправится в Россию позже на этой неделе, чтобы продолжить переговоры с Владимиром Путиным", - заявила она в ходе брифинга.

Левитт отметила, что Уиткофф и президент США Дональд Трамп считают, что переговоры по Украине продвигаются в верном направлении.

Ранее о визите спецпосланника в Россию заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

На вопрос "Интерфакса" о том, ожидают ли на этой неделе визит Уиткоффа в Москву, Ушаков ответил: "Ждем".

Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль проинформирует, если состоится новая встреча Путина и Уиткоффа.

Ранее в СМИ сообщалось, что предположительно в конце недели Уиткофф прилетит в Москву, чтобы передать российскому руководству новый пакет предложений по Украине. На этот раз документ, по данным СМИ, будет представлять согласованный американцами с Европой и Киевом план, обсуждение которого состоится на этой неделе в Лондоне.

США Стив Уиткофф Владимир Путин
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