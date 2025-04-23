В Минздраве заявляют о снижении младенческой смертности в России

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Показатель младенческой смертности в РФ по итогам первого квартала текущего года составил 3,8 промилле (1 промилле - 0,1 процента), сообщила заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова на конгрессе "Право на жизнь".

По ее словам, количество регионов, в которых показатель младенческой смертности меньше 3 промилле, увеличился с 12 (в 2024 году) до 24 в настоящее время.

Согласно презентации, которую продемонстрировала Котова, в январе-марте 2024 года этот показатель составлял 4,1 промилле. Таким образом, младенческая смертность в стране за январь-март 2025 года снизилась по сравнению с тем же периодом прошлого года на 8%.