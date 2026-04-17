Поиск

Младенческая смертность в России обновляет очередной исторический минимум

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Младенческая смертность в России несколько лет обновляет исторический минимум; 21 регион страны имеет показатель ниже 3 промилле, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на итоговой коллегии министерства.

"В рамках федерального проекта "Охрана материнства и детства" нацпроекта "Семья" мы будем добиваться дальнейшего снижения младенческой смертности, которая уже несколько лет подряд обновляет исторические минимумы. Уже сегодня 21 регион имеет показатель ниже 3 промилле", - сказал он.

Из презентации министра следует, что доля вставших на учет беременных женщин, обратившихся в медорганизации в ситуации репродуктивного выбора и получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, составляет в 2026 году 23%. Доля женщин, проживающих в сельской местности и получивших медпомощь в женских консультациях, составляет 25%.

Охват граждан репродуктивного возраста (18-49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья составляет 35%, следует из презентации.

Коэффициент младенческой смертности выражается в промилле и обозначает количество детей, умерших в возрасте до 1 года на 1000 новорожденных за один год.

Михаил Мурашко Минздрав
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Газпром нефть" в 2025 году сохранила объемы продаж кофе на АЗС

Мурашко оценил распространенность курения табака в России в 17,73%

Голикова сообщила о выросшей за год на 3% общей заболеваемости россиян

Росавиация не видит оснований запрещать использовать пауэрбанки на борту самолета

Ученые прогнозируют начало магнитных бурь на Земле в течение суток

Число сбитых БПЛА в Ленинградской области выросло до 12, есть повреждения

Четыре БПЛА ликвидированы над Ленинградской областью

Спасатели возобновили поиски пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых

Четыре человека получили травмы из-за разрушения перрона на станции во Владивостоке

Минобороны РФ сообщило о старте с Плесецка ракеты "Союз-2.1б" с военными спутниками

Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9028 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1721 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 131 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов