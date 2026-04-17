Младенческая смертность в России обновляет очередной исторический минимум

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Младенческая смертность в России несколько лет обновляет исторический минимум; 21 регион страны имеет показатель ниже 3 промилле, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на итоговой коллегии министерства.

"В рамках федерального проекта "Охрана материнства и детства" нацпроекта "Семья" мы будем добиваться дальнейшего снижения младенческой смертности, которая уже несколько лет подряд обновляет исторические минимумы. Уже сегодня 21 регион имеет показатель ниже 3 промилле", - сказал он.

Из презентации министра следует, что доля вставших на учет беременных женщин, обратившихся в медорганизации в ситуации репродуктивного выбора и получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, составляет в 2026 году 23%. Доля женщин, проживающих в сельской местности и получивших медпомощь в женских консультациях, составляет 25%.

Охват граждан репродуктивного возраста (18-49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья составляет 35%, следует из презентации.

Коэффициент младенческой смертности выражается в промилле и обозначает количество детей, умерших в возрасте до 1 года на 1000 новорожденных за один год.