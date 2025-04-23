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Суд напомнил, что применить сроки давности к осужденному за убийство Талькова невозможно

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Суд Петербурга счел невозможным применить сроки давности к Валерию Шляфману, осужденному за убийство Игоря Талькова, пояснили журналистам в прокуратуре города в .

"Вопрос о применении сроков давности к лицу, совершившему преступление, наказуемое смертной казнью или пожизненным лишением свободы, решается судом (статья 102 УК РСФСР предусматривала наказание в виде смертной казни). (...) Учитывая, что Шляфман совершил особо тяжкое преступление, а также конкретные обстоятельства данного дела, суд счел невозможным применить к нему сроки давности привлечения к уголовной ответственности", - пояснили в надзорном ведомстве.

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Там добавили, что если осужденный заочно Шляфман будет задержан либо прекратит скрываться и добровольно явится в суд в России, он может в кассационном порядке потребовать отменить вступивший в силу заочный приговор, и дело направят на новое рассмотрение по существу с участием подсудимого.

В среду Петроградский районный суд Петербурга признал Шляфмана, который с 1992 года живет в Израиле, виновным в убийстве Талькова и покушении на представителя певицы Азизы Игоря Малахова. Он заочно приговорен к 13 годам в колонии общего режима. Фигурант вину не признал.

Как установлено, 6 октября 1991 года во Дворце спорта "Юбилейный" Шляфман из неприязни к Малахову, которая возникла из-за спора об очередности выступлений на концерте, попытался его застрелить. В момент выстрела Малахов увернулся, а Тальков получил смертельное ранение.

Игорь Малахов Валерий Шляфман Игорь Тальков
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