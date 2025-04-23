Шляфман заочно приговорен к 13 годам колонии за убийство Талькова

Граффити с портретом Игоря Талькова в Санкт-Петербурге мотто: Замир Усманов/ТАСС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Петроградский районный суд Петербурга признал экс-директора Игоря Талькова Валерия Шляфмана виновным в убийстве певца в 1991 году, передал корреспондент "Интерфакса" в среду.

"Шляфмана признать виновным (...). Назначить наказание сроком 13 лет в колонии общего режима", - огласила судья Ирина Гречишко.

Приговор вынесен заочно.

В прениях прокуратура просила суд приговорить Шляфмана к 14 годам колонии строгого режима. Защита выступала за оправдательный приговор.

Шляфман признан виновным в убийстве Талькова и покушении на представителя певицы Азизы Игоря Малахова.

Как установлено, 6 октября 1991 года во Дворце спорта "Юбилейный" Шляфман из неприязни к Малахову, которая возникла из-за спора об очередности выступлений на концерте, попытался его застрелить. В момент выстрела Малахов увернулся, а Тальков получил смертельное ранение.

Шляфман привлечен к ответственности по ч.2 ст.15 - п.д ст.102 УК РСФСР, п.д ст.102 УК РСФСР заочно, так как скрывается в Израиле с 1992 года. В октябре прошлого года петербургские следователи в Израиле допросили Шляфмана.