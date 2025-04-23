Ракетные катера РФ провели учение с условными пусками ракет "Москит" в Японском море
Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Ракетные катера Тихоокеанского флота (ТОФ) на учении отработали нанесение условного ракетного удара по надводному кораблю "противника" в Японском море, сообщили в пресс-службе ТОФ в среду.
"В заливе Петра Великого ракетная катерная ударная группа в составе трёх ракетных катеров отработала алгоритм выполнения боевого упражнения с одновременным производством электронных (учебных) пусков крылатых ракеты комплекса "Москит", - говорится в сообщении.
По словам военных, в результате имитированного ракетного удара был уничтожен фрегат условного противника.
"Экипажи кораблей ударной группы провели учение по противовоздушной обороне, осуществили постановку радиоэлектронных помех, провели тренировки по связи и совместному тактическому маневрированию", - сообщил флот.
В пресс-службе сказали, что эти учения плановые.