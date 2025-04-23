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Корабли РФ выполнили торпедную атаку на подлодку на учениях в Баренцевом море

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Корабельная поисково-ударная группа отработала на учениях в Баренцевом море торпедный удар по субмарине противника, сообщил в среду Северный флот.

"Экипажи кораблей выполнили совместное маневрирование и поиск подводной лодки условного противника, уклонение от торпедной атаки и нанесение ответного удара", - сказано в сообщении.

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По данным пресс-службы, "моряки-противолодочники выполнили боевые упражнения в составе корабельной поисково-ударной группы комплексами минно-торпедного оружия кораблей, а также совершили стрельбу по подводной лодке практической торпедой без боевой части".

Задачи отработали экипажи малых противолодочных кораблей "Юнга", "Брест" и "Снежногорск".

"В качестве подводного противника для малых противолодочных кораблей выступила одна из подводных лодок Северного флота", - информирует пресс-служба.

Северный флот Баренцево море
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