Корабли РФ выполнили торпедную атаку на подлодку на учениях в Баренцевом море

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Корабельная поисково-ударная группа отработала на учениях в Баренцевом море торпедный удар по субмарине противника, сообщил в среду Северный флот.

"Экипажи кораблей выполнили совместное маневрирование и поиск подводной лодки условного противника, уклонение от торпедной атаки и нанесение ответного удара", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, "моряки-противолодочники выполнили боевые упражнения в составе корабельной поисково-ударной группы комплексами минно-торпедного оружия кораблей, а также совершили стрельбу по подводной лодке практической торпедой без боевой части".

Задачи отработали экипажи малых противолодочных кораблей "Юнга", "Брест" и "Снежногорск".

"В качестве подводного противника для малых противолодочных кораблей выступила одна из подводных лодок Северного флота", - информирует пресс-служба.