Пеплопад от извергающегося вулкана Безымянный идет в поселке на Камчатке

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Пеплопад от вулкана Безымянный, извергающегося на востоке Камчатки, начался в поселке Атласово Мильковского округа, сообщается в телеграм-канале Камчатского филиала Единой Геофизической службы Российской академии наук (РАН) в четверг.

"Жители Атласово пишут: сейчас вообще в Атласово стало темно. Поселка не видно", - говорится в сообщении.

В свою очередь, главное управление МЧС России по Камчатскому краю уточняет, что пеплопады идут также в поселках Лазо и Таежный Мильковского округа. Спасатели настоятельно рекомендуют местным жителям без необходимости не покидать дома и не выходить на улицу.

Мощное эксплозивное извержение Безымянного началось 24 апреля в 11:10 по камчатскому времени (2:10 мск). Вулкан в любой момент может выбросить новые столбы пепла высотой до 15 км над уровнем моря.

Ранее в четверг Безымянный выбросил несколько столбов пепла, высота наибольшего из которых достигла 11 км над уровнем моря.

Для вулкана установлен наивысший - красный код авиационной опасности.

Безымянный, один из самых активных вулканов мира, находится на Камчатке вблизи Ключевского вулкана, примерно в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Высота Безымянного - 2882 м.