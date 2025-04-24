Высота пеплового столба над вулканом Безымянный достигла 11 км

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Вулкан Безымянный, извергающийся на востоке Камчатки, в четверг утром выбросил столб пепла на высоту до 11 км над уровнем моря. Об этом сообщила Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Облако пепла размером 36х26 км на высоте до 11 км над уровнем моря продолжает двигаться к северо-северо-востоку от вулкана", - говорится в сообщении.

Для вулкана установлен наивысший – красный код авиационной опасности.

По данным вулканологов, сильное эксплозивное извержение Безымянного началось 24 апреля в 11:10 по местному времени (3:10 по Москве). Вулкан в любой момент может выбросить новые столбы пепла высотой до 15 км над уровнем моря.

Ранее утром 24 апреля Безымянный выбросил столб пепла на высоту до 8 км над уровнем моря, а в ночь на четверг – три столба пепла высотой до 6 км над уровнем моря.

Безымянный, один из самых активных вулканов мира, находится на Камчатке вблизи Ключевской сопки, примерно в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Высота Безымянного – 2882 м.