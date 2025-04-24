Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил работу

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Морской пассажирский транспорт временно приостановил работу в Севастополе, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в четверг утром.

"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на площади Нахимова и площади Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. Причины приостановки не называются.