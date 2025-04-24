Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте возобновилось после временной остановки в четверг утром. Об этом сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.

Ранее морской пассажирский транспорт в Севастополе приостанавливал работу из-за тумана в бухте. Остановка продлилась более часа.



