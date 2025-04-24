Суд 26 мая рассмотрит иск о запрете Wintershall вести разбирательство против РФ

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Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы принял заявление Генеральной прокуратуры РФ о запрете германской Wintershall Dea GmbH продолжать арбитражное разбирательство против Российской Федерации и назначил на 26 мая судебное заседание по его рассмотрению, сообщается в картотеке суда.

Судья приняла решение о принятии заявления 23 апреля. В тот же день ГП РФ направила в суд ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов.

Как сообщалось, иск прокуратуры касается запрета продолжать разбирательство по делу № 2024-42 при Постоянной палате третейского суда (Гаага, Нидерланды) на основании Договора к Энергетической хартии по всем вопросам, связанным с указами президента РФ (от 19.12.2023 № 965 и от 19.12.2023 № 966).

Генпрокуратура РФ требует запретить назначенным арбитрам Шарлю Понсэ (Charles Poncet), Хамиду Гарави (Hamid Gharavi) и Олуфунке Адекойя (Olfunke Adekoya, председательствующий арбитр) продолжать это арбитражное разбирательство.

В случае нарушения судебного запрета ГП РФ требует назначить к взысканию в бюджет РФ санкцию в размере 7,5 млрд евро с каждого из ответчиков. Такие штрафы касаются и Wintershall Dea GmbH персонально; юридической фирмы "Аврелий Котта" (Aurelius Cotta, Франкфурт-на-Майне, Германия); а также трех арбитров (в данном случае солидарно).

Также в деле участвуют третьи лица – "Газпром", Минэнерго РФ и Постоянная палата третейского суда (Международный арбитражный суд, Нидерланды).

Генпрокуратура также уверена, что "совокупность объективных обстоятельств исключает возможность" назначенных арбитров независимо, беспристрастно, нейтрально и непредвзято отправлять правосудие и рассматривать инициированный спор.

Отдельно указывается, что Wintershall "умышленно" избран арбитр, который принимает исключительно антироссийские решения – Понсэ. Он входил в состав арбитражей по делам "ЮКОСа", "Нафтогаз против России". Также ГП РФ напоминает, что в 1996 году он был признан виновным в лжесвидетельстве и приговорен к двум годам условно, а в 2023 году – отстранен от разбирательства между Crescent Petroleum и нефтяной организацией Ирана на почве религиозной нетерпимости к мусульманам.

Wintershall Dea в конце 2024 года открыла арбитражное разбирательство против РФ в рамках Энергохартии, которая Российской Федерацией не ратифицирована и не применялась. Иск касается проектов Южно-Русского и Уренгойского месторождений. Общая сумма требований корпорации составляет не менее 7,5 млрд евро.

Прокуратура считает доводы Wintershall надуманными: "Wintershall во вред себе, проектам и национальным интересам Российской Федерации создала реальные угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а теперь подменяет обстоятельства и выставляет себя "жертвой". Указы президента РФ были "закономерной ответной реакцией" на эти действия: "Они преследовали исключительную цель - поддержать проекты в функционирующем состоянии, защитить их от незаконных санкций и недобросовестных действий Wintershall, предотвратить экологическую и техногенную катастрофы, обеспечить национальную безопасность".