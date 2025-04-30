Суд в Москве обязал приостановить производство по иску Wintershall к РФ в международном арбитраже

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Генеральной прокуратуры РФ о принятии обеспечительных мер в иске по делу о запрете вести судебное разбирательство Wintershall Dea GmbH против Российской Федерации в международном арбитраже.

Суд обязал Wintershall, юрфирму Aurelius Cotta, арбитров Шарля Понсэ, Хамида Гарави и Олуфунке Адекойя; Постоянную палату третейского суда (Гаага, Нидерланды) приостановить реализацию всех процедур, связанных с продолжением или поддержанием арбитражного разбирательства компании Wintershall Dea против Российской Федерации на основании Договора к Энергетической хартии по всем вопросам, связанным с указами президента РФ от 19.12.2023 № 965 и 19.12.2023 № 966.

Запрет касается как упомянутых юридических лиц, так и их директоров, должностных лиц, представителей, правопреемников, конечных бенефициаров, ликвидаторов и уполномоченных ими агентов, контрагентов.

Как сообщалось, сам иск прокуратуры касается запрета продолжать это разбирательство. В случае нарушения судебного запрета ГП РФ требует назначить к взысканию в бюджет РФ санкцию в размере 7,5 млрд евро с каждого из ответчиков. Такие штрафы касаются и Wintershall Dea GmbH персонально; юридической фирмы "Аврелий Котта" (Aurelius Cotta, Франкфурт-на-Майне, Германия); а также трех арбитров (в данном случае солидарно).

Также в деле участвуют третьи лица - "Газпром", Минэнерго РФ.

Генпрокуратура уверена, что "совокупность объективных обстоятельств исключает возможность" назначенных арбитров независимо, беспристрастно, нейтрально и непредвзято отправлять правосудие и рассматривать инициированный спор.

Отдельно указывается, что Wintershall "умышленно" избран арбитр, который принимает исключительно антироссийские решения - Понсэ. Он входил в состав арбитражей по делам "ЮКОСа", "Нафтогаз против России". Также ГП РФ напоминает, что в 1996 году он был признан виновным в лжесвидетельстве и приговорен к двум годам условно, а в 2023 году - отстранен от разбирательства между Crescent Petroleum и нефтяной организацией Ирана на почве религиозной нетерпимости к мусульманам.

Wintershall Dea в конце 2024 года открыла арбитражное разбирательство против РФ в рамках Энергохартии, которая Российской Федерацией не ратифицирована и не применялась. Иск касается проектов Южно-Русского и Уренгойского месторождений. Общая сумма требований корпорации составляет не менее 7,5 млрд евро.

Прокуратура считает доводы Wintershall надуманными: "Wintershall во вред себе, проектам и национальным интересам Российской Федерации создала реальные угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а теперь подменяет обстоятельства и выставляет себя "жертвой". Указы президента РФ были "закономерной ответной реакцией" на эти действия: "Они преследовали исключительную цель - поддержать проекты в функционирующем состоянии, защитить их от незаконных санкций и недобросовестных действий Wintershall, предотвратить экологическую и техногенную катастрофы, обеспечить национальную безопасность".