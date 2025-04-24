Персонал рудника "Таймырский" поднят на поверхность из-за задымления

Пожар потушили, обошлось без пострадавших

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Персонал рудника "Норникеля" "Таймырский", где 24 апреля произошло задымление в хозяйственной нише, поднят на поверхность, сообщили в компании.

Происшествие не окажет влияния на выполнение производственного плана, добавил представитель ГМК.

Пожар в руднике потушили, режим плана ликвидации отменен, пострадавших нет. Рудник возобновил работу в штатном режиме.

Ранее компания сообщила, что задымление произошло на горизонте минус 1300 метров. В руднике в тот момент находились 664 человека. Задымление ликвидируют сотрудники военизированной горно-спасательной части.

"Таймырский" обеспечивает самый большой объем добычи богатых руд в Заполярном филиале "Норникеля" с производительностью до 4,25 млн тонн руды. Здесь добывается более 35% никеля от общего объема добычи, более 21% меди, более 15% металлов платиновой группы. Производительность рудника после реализации в 2009-2023 годах проекта развития участка "Большой Горст" рассчитана до 2040 года.