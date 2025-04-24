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Протокол об ЛГБТ-пропаганде на Apple был составлен за сцены в одном из сериалов

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) составил на компанию Apple Distribution International Ltd административный протокол в связи с показом на его стриминговом сервисе сериала со сценами пропаганды нетрадиционных отношений (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Запрещённый в РФ контент был удален после направления соответствующего требования, сообщила "Интерфаксу" пресс-служба ведомства.

"Протокол составлен в связи с распространением на зарубежном стриминговом сервисе сериала, в котором содержатся сцены пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений", - говорится в ответе пресс-службы, поступившем на запрос агентства.

"Это первый протокол за пропаганду нетрадиционных отношений в отношении компании Apple Distribution International Ltd, управляющей стриминговым сервисом, на котором распространялся противоправный контент", - добавили в пресс-службе

Там также сообщили, что РКН также направил в адрес указанной компании уведомление с требованием удалить запрещённую законом информацию.

"Площадка выполнила требование – противоправный контент удален", - сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно картотеке столичных судов, в Таганском суде Москвы 22 апреля зарегистрировано административное дело по ч.3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения с применением интернета) в отношении компании Apple Distribution International LTD.

Apple Роскомнадзор РКН
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