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У "Эксмо" изъяли материалы о книгах Popcorn Books по делу об ЛГБТ-пропаганде

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Издательство "Эксмо" сообщило об изъятии сотрудниками правоохранительных органов материалов, связанных с книгами издательства Popcorn Books в рамках расследования уголовного дела.

"У нас произошло изъятие материалов, связанных с книгами издательства Popcorn Books. Сотрудники силовых служб предъявили постановление на изъятие ряда книг в связи с возбуждением уголовного дела", - сообщила "Интерфаксу" пресс-служба в ответ на запрос. В среду вечером в СМИ появилась информация об обысках и допросах ряда сотрудников издательства "Эксмо" в рамках дела об ЛГБТ-пропаганде.

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Как отметили в пресс-службе, было получено устное пояснение о том, что возбуждение уголовного дела связано с пропагандой ЛГБТ.

Издательство Popcorn Books было основано в Москве в 2018 году как подразделение издательства Individuum. В 2023 году 51% акций последнего было продано издательству "Эксмо".

В ноябре 2023 года Верховный суд РФ удовлетворил иск Минюста о признании экстремистским "Международного движения ЛГБТ".

Эксмо Popcorn Books
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