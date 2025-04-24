Российские ученые в Антарктиде получили уникальные образцы микрометеоритов

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Летний этап 70-й Российской антарктической экспедиции (РАЭ) завершен, сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) в четверг.

Научно-экспедиционные суда "Академик Фёдоров" и "Академик Трёшников" доставили из Антарктиды участников сезонных работ, а также зимовочный состав полярников 69-й РАЭ.

"Сезонная экспедиция принесла впечатляющие научные результаты и важные инфраструктурные достижения. (...) Особый интерес представляют результаты исследования космической пыли, проведенные на станции Восток. Ученые Петербургского института ядерной физики собрали уникальную коллекцию из 100 образцов микрометеоритов, в которых обнаружено более 400 сферул (минеральных образований в виде шариков - ИФ) предположительно космического происхождения", - говорится в сообщении.

Кроме того, на станции Новолазаревская исследователи обнаружили ранее не изученную колонию пингвинов Адели, что называют важным событием для мониторинга популяций антарктических животных. На станции Беллинсгаузен ученые Института проблем экологии и эволюции РАН зарегистрировали четыре вида ластоногих и один вид китообразных, выявили видовой состав морских млекопитающих и пингвинов на полуострове Файлдс, оценили половозрастную структуру тюленей и собрали биопсию морских слонов и финвала.

На полевой базе Русская впервые для этого участка суши были комплексно исследованы 18 озер, открытых в период сезонных работ 67-й РАЭ. Также удалось исследовать почвенный покров оазиса Ширмахера, собрать пробы воды, грунта, мхов, донных осадков, образцы 150 особей антарктических позвоночных для изучения накопленной ртути.

Помимо исследований участники 70-й РАЭ обеспечили поддержку свыше 20 межконтинентальных авиаперелетов по международной программе ДРОМЛАН на взлетно-посадочные полосы станции Новолазаревская и Прогресс, более 50 внутриконтинентальных перелетов между российскими базами, выполнили пусконаладочные работы метеокомплекса на станции Восток и обслуживание метеорологических комплексов на всех станциях и полевых базах.

Как сообщалось, 70-я Российская антарктическая экспедиция стартовала в ноябре 2024 года. Экспедиция продлится до середины 2026 года. В ней примут участие более 500 полярников. В рамках 70-й РАЭ запланированы более 60 научных проектов при участии более 30 организаций, включая изучение глобальных изменений климата, океанологические работы, комплексные исследования антарктических оазисов, изучение древнего льда на озере Восток.

Российская антарктическая экспедиция (РАЭ) - непрерывно работающая экспедиция ААНИИ в Антарктике. В ней участвуют зимовщики и сезонные отряды, работающие антарктическим летом. В Антарктиде сотрудники института постоянно ведут мониторинг изменений природной среды на пяти круглогодичных станциях: Новолазаревская, Беллинсгаузен, Мирный, Прогресс и Восток, а летом выполняют работы на сезонных полевых базах Молодёжная, Дружная-4, Оазис Бангера, Русская и Ленинградская.