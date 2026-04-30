Новое хранилище для древнего льда начали строить в Антарктиде

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Российские полярники начали создание нового хранилища для древнего льда на станции Восток, сообщил директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров в четверг.

"Архив полученных кернов (проб - ИФ) хранится в Антарктиде, в том числе лед возрастом более одного миллиона лет. Сейчас мы строим новое специальное кернохранилище, где все керны будут храниться упорядоченно", - сказал Макаров журналистам.

Имеющееся хранилище, которое уже содержит порядка 5 км кернов, исчерпало свой ресурс и частично деформировано, пояснил начальник станции Восток 70-й Российской антарктической экспедиции (РАЭ) Дмитрий Башмашников.

"Конструкции прежнего кернохранилища требуют внимания, потому что есть небольшие деформации. Где-то мы укрепляем, чтобы дальнейшее разрушение не происходило. Поэтому в ближайшие годы нужно менять место хранения. Строительство нового кернохранилища началось и будет идти поэтапно. Думаю, в ближайшие годы перенесем коллекцию в новое кернохранилище, где будет безопасно и удобно работать специалистам", - сказал он.

Макаров со своей стороны уточнил, что хранить древний лед целесообразно в Антарктиде ввиду крайне низких температур на станции Восток, что избавляет от необходимости сооружения морозильников. При необходимости керны доставляют в Лабораторию изменения климата и окружающей среды ААНИИ для исследований.

Он также напомнил, что на текущий момент буровая над озером Восток законсервирована, однако ученые рассчитывают возобновить научную работу по древнему льду.

"Уверен, что в следующей, 71-й РАЭ начнем заходить в следующую научную повестку. Планируем начать работы по древнему льду в районе станции Восток на Куполе Б", - сказал Макаров.

Ранее сообщалось, что в 2024 году российские ученые получили уникальные образцы минералов из глубины ледника свыше 3,5 км в районе станции Восток в центральной части Антарктиды. Образцы древнего льда возрастом около 1,2 млн лет были доставлены в Петербург.

Озеро Восток - крупнейший на планете подледниковый водоем. Площадь составляет около 16 тыс. кв км, толщина водного слоя достигает 1,2 тыс. метров. Открыто в конце ХХ века в Антарктиде в районе российской антарктической станции "Восток". На протяжении нескольких миллионов лет экосистема озера изолирована от внешнего воздействия под толщей льда на глубине около 4 километров. Считается самым малоизученным местом на планете.

Российская антарктическая экспедиция (РАЭ) - непрерывно работающая экспедиция ААНИИ в Антарктике.

