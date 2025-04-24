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Обновлен состав подкомиссии по устойчивости финсектора и отраслей экономики России

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин распоряжением от 24 апреля обновил состав подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. Документ опубликован на официальном портале раскрытия правовых актов.

В подкомиссию вошли два представителя парламента - первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев, глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, зампред ЦБ Ольга Полякова, директор департамента правительства Василий Толоко, а также замминистра экономического развития Михаил Каминский (ответственный секретарь подкомиссии).

Из состава подкомиссии исключены глава Минюста Константин Чуйченко и первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Подкомиссия создана в структуре правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций, возглавляет ее вице-премьер Александр Новак. Регулярные заседания подкомиссии начались в минувшем декабре. 24 апреля Новак провел десятое ее заседание.

Михаил Мишустин Александр Новак
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