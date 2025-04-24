Сбер, ВТБ, ГПБ и Совкомбанк получат суборды на 300 млрд руб. из ФНБ на строительство ВСМ

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Распоряжение правительства РФ, необходимое для ожидавшегося выделения банкам 300 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для финансирования проекта строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, подписано. Согласно документу от 24 апреля, опубликованному на портале раскрытия правовых актов, Сбербанк и ВТБ получат на субординированные депозиты почти одинаковые суммы.

На субординированном депозите в Сбербанке планируется разместить 94,2 млрд рублей, в ВТБ - 93,18 млрд рублей, в Газпромбанке - 83,055 млрд рублей, в Совкомбанке - 29,565 млрд рублей.

Срок размещения средств - до 25 декабря 2049 года.

Проценты будут начисляться по ставке 1% годовых по той части средств, которые будут уже направлены на финансирование проекта через предоставление части кредита по договору синдицированного кредита, заключенному между банками и ООО "ВСМ Две Столицы". По средствам, временно не направленным на финансирование инфраструктурного проекта и размещаемых в Банке России или в СЗКО в рамках операций по управлению ликвидностью, будут начисляться проценты по ставке, установленной ЦБ РФ для депозитных операций по фиксированным ставкам.

Выплата процентов будет производиться ежеквартально: 25 марта, 25 июня, 25 сентября и 25 декабря каждого года. Возврат средств будет осуществляется равными квартальными платежами в дни окончания процентных периодов, приходящихся на 2046-2049 годы.

Договор субординированного депозита содержит положения о невозможности требования досрочного возврата депозита или его части, а также досрочной уплаты процентов за пользование депозитом, досрочного расторжения указанного договора или досрочного прекращения обязательств по нему.

Первый шаг к возможности размещать средства ФНБ на субординированных депозитах в российских банках для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов из перечня правительства был сделан в декабре прошлого года, когда были приняты соответствующие поправки в Бюджетный кодекс РФ. Ранее эта норма действовала, но затем была отменена и размещать средства на субординированных депозитах можно было только в ВЭБе. Позже были утверждены изменения в порядок управления средствами фонда, необходимые для таких операций.

Замглавы Минфина Владимир Колычев пояснял, что эта возможность предусмотрена временно, только в этом году, и по сути только для одного проекта, ВСМ Москва - Петербург. Хотя позже были внесены поправки в постановление правительства, в соответствии с которыми ВТБ сможет получить суборд на 200 млрд рублей для финансирования инфраструктурного проекта по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге в рамках квоты, предусмотренной для ВЭБа.

Банки объявили о финансовом закрытии крупнейшего в России концессионного проекта в конце декабря. Сбербанк сообщал, что всего были подписаны договоры на привлечение финансирования в проект общим объемом 1,788 трлн рублей. Он не раскрыл объем собственного участия в синдикате. ВТБ сообщил, что со своей стороны планирует предоставить более 400 млрд рублей. Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов также отмечал, что суборд на 93 млрд рублей позволит увеличить достаточность капитала банка в пределах 0,4 п.п.

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург предусмотрено транспортной стратегией РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. ВСМ Москва - Санкт-Петербург пройдет по территории шести субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москва и Санкт-Петербург, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей. Сумму в 300 млрд рублей на финансирование этого проекта из ФНБ ранее уже называл глава Минфина Антон Силуанов.