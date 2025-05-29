Совкомбанк получил суборд из ФНБ под проект ВСМ на 29,6 млрд рублей

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Совкомбанк получил субординированный депозит из Фонда национального благосостояния на 29,6 млрд рублей для финансирования проекта строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Петербург, сообщил "Интерфаксу" представитель банка.

"Субординированный депозит из ФНБ мы получили несколько дней назад", - сказал он..

Распоряжение правительства , необходимое для предоставления банкам 300 млрд рублей из ФНБ на строительство ВСМ Москва - Санкт-Петербург, было подписано в конце апреля. На субординированном депозите в Сбербанке предполагалось разместить 94,2 млрд рублей, в ВТБ - 93,18 млрд рублей, в Газпромбанке - 83,055 млрд рублей, в Совкомбанке - 29,565 млрд рублей. Срок размещения средств - до 25 декабря 2049 года.

Проценты будут начисляться по ставке 1% годовых по той части средств, которые будут уже направлены на финансирование проекта через предоставление части кредита по договору синдицированного кредита, заключенному между банками и ООО "ВСМ Две Столицы". По средствам, временно не направленным на финансирование инфраструктурного проекта и размещаемым в Банке России или в СЗКО в рамках операций по управлению ликвидностью, будут начисляться проценты по ставке, установленной ЦБ для депозитных операций по фиксированным ставкам.

Выплата процентов будет производиться ежеквартально: 25 марта, 25 июня, 25 сентября и 25 декабря каждого года. Возврат средств будет осуществляется равными квартальными платежами в дни окончания процентных периодов, приходящихся на 2046-2049 годы.

Договор субординированного депозита содержит положения о невозможности требования досрочного возврата депозита или его части, а также досрочной уплаты процентов за пользование депозитом, досрочного расторжения указанного договора или досрочного прекращения обязательств по нему.

Первый шаг к возможности размещать средства ФНБ на субординированных депозитах в российских банках для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов из перечня правительства был сделан в декабре 2024 года, когда были приняты соответствующие поправки в Бюджетный кодекс. Ранее эта норма действовала, но затем была отменена и размещать средства на субординированных депозитах можно было только в "ВЭБ.РФ". Позже были утверждены изменения в порядок управления средствами фонда, необходимые для таких операций.

Банки объявили о финансовом закрытии крупнейшего в России концессионного проекта в конце декабря 2024 года. Сбербанк сообщал, что всего были подписаны договоры на привлечение финансирования в проект общим объемом 1,788 трлн рублей. Он не раскрыл объем собственного участия в синдикате. ВТБ сообщил, что со своей стороны планирует предоставить более 400 млрд рублей.

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург предусмотрено транспортной стратегией до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года.