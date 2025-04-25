Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 79 дронов ВСУ над пятью регионами

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили в ночь на пятницу 79 украинских беспилотников над Крымом, Черным морем, Белгородской, Курской, Нижегородской и Ивановской областями, сообщило Минобороны РФ.

"За период с 20.10 по Москве 24 апреля по 06.00 по Москве 25 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, 59 БПЛА нейтрализовано над Крымом, 11 - над Черным морем, четыре - над Белгородской областью, два - над Курской областью, столько же - над Нижегородской областью и один - над Ивановской областью.