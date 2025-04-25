Что случилось этой ночью: пятница, 25 апреля

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Трамп заявил о сильном давлении на Кремль ради украинского урегулирования. На вопрос о возможных новых санкциях против РФ он предпочел бы ответить через неделю.

- Лавров сообщил, что РФ готова заключить сделку по Украине после согласования ряда вопросов. Он также заявил основательности утверждений Трампа по переговорам.

- О прогрессе в украинском урегулировании заявил генсек НАТО Рютте. Он высоко оценил вчерашнюю встречу в Лондоне.

- Облако пепла вулкана Безымянный нависло над столицей Камчатки. Оно находится на высоте 3-5 км над уровнем моря.

- Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 79 дронов ВСУ над пятью регионами. Дроны были сбиты над Крымом, Черным морем, Белгородской, Курской, Нижегородской и Ивановской областями.