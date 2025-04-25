Суд 23 мая рассмотрит иск Генпрокуратуры к ряду приморских компаний

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Приморского края принял к производству иск Генпрокуратуры РФ к 32 ответчикам и назначил его рассмотрение на 23 мая, говорится в картотеке арбитражных дел.

Генпрокуратура действует в интересах Минобороны РФ и требует признать недействительными сделки (договоры купли-продажи, дарения, аренды), заключенные в 2003-2022 годах. Также истец просит применить последствия недействительности этих сделок: взыскать в пользу РФ земельные участки и объекты недвижимости, располагающиеся близ бухты Улисс, денежные средства. Причем некоторым из ответчиков, у которых изымается имущество, будет предоставлена компенсация его стоимости из федерального бюджета.

При этом ранее Генпрокуратура уже заявляла аналогичные иски к компаниям, располагающимся в этой бухте (согласно открытым данным, бухта Улисс - один из пунктов базирования кораблей Тихоокеанского флота). Так, по другим делам ответчиками выступают яхт-клуб "Улисс Марин", бывшие и действующие структуры Niko Group.

Генпрокуратура требует признать договоры недействительными "с момента издания пункта 9 Перечня высвобождаемого военного имущества Минобороны России по Приморскому краю, подлежащего реализации, утвержденного распоряжением министерства имущественных отношений РФ от 29 декабря 2001 года N3771-р "О реализации высвобождаемого военного имущества Минобороны России, находящегося в Приморском крае".

Суд также удовлетворил ходатайство о принятии обеспечительных мер, наложив запрет на совершение определенных действий.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ подала иск к 32 ответчикам. В их числе "Специализированный застройщик "Бархат", "Специализированный застройщик "Акваториум", "Строительное управление N75", "Деляна", "Эволюция", "Спецстройресурс", "ГТ-Строй", "Каталея", "Тихоокеанская торгово-производственная компания" и другие компании. Большая часть из них занимается строительным или связанным с ним бизнесом. В ответчиках также ряд ИП, несколько физлиц, несколько министерств Приморского края и управлений Владивостока.

В качестве третьих лиц по делу числятся АО "Восточная верфь", Сбербанк и управление Росреестра по Приморскому краю.