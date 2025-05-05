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Генпрокуратура заявила четвертый иск к компаниям в бухте Улисс

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Генпрокуратура заявила в Арбитражный суд Приморского края очередной иск к компаниям, находящимся по периметру бухты Улисс во Владивостоке.

В картотеке арбитражных дел говорится, что иск подан 30 апреля к ООО "Нико-Ойл ДВ", ООО "ПКФ "Сват Ко" (причем с этими компаниями ведомство уже судится в рамках других исков), министерству земельных и имущественных отношений Приморского края и ФГКУ "1976 отделение морской инженерной службы" Минобороны. К производству иск пока не принят. Подробности требований в картотеке не приведены.

В качестве третьих лиц заявлены ФКУ "Войсковая часть 62665", Управление Росреестра по Приморскому краю и Минобороны.

Компания "Нико-Ойл ДВ" (торговля топливом и его транспортировка) зарегистрирована на улице Бархатной в бухте Улисс, однако в картотеке нового иска указан старый адрес (вне бухты), по которому компания была зарегистрирована до августа 2024 года. ПКФ "Сват Ко" - небольшая компания (по итогам 2024 года 4 штатных сотрудника, выручка 30 млн рублей) в сфере управления эксплуатацией нежилого фонда, зарегистрирована также в бухте Улисс. В рамках другого иска указывалось, что претензии Генпрокуратуры касались берегового эллинга для хранения маломерных судов, подъездного ж/д тупика в бухте и ряда других объектов.

Согласно открытым данным, бухта Улисс - один из пунктов базирования кораблей Тихоокеанского флота.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура заявила ряд исков к компаниям, располагающимся в бухте Улисс. Так, 22 мая суд продолжит рассмотрение иска к бывшим и действующим структурам приморской Niko Group (в том числе "Нико-Ойл ДВ"), 16 мая - к яхт-клубу "Улисс Марин", а 23 мая начнет рассмотрение иска к 32 ответчикам (в основном компании связаны со строительным бизнесом, также в числе ответчиков ИП, физлица, несколько министерств Приморского края и управлений города Владивосток).

В принятых к производству исках говорится о том, что Генпрокуратура действует в интересах Минобороны и требует признать недействительными сделки (договоры купли-продажи, дарения, аренды), заключенные в 2003-2022 годах. Также истец просит взыскать с ответчиков денежные средства, одновременно заявляя ходатайства об обеспечительных мерах (арест имущества и недвижимости). Суд удовлетворил все заявленные к настоящему моменту ходатайства.

"Нико-Ойл ДВ" принадлежит дальневосточной предпринимательнице Федосье Суханкиной (ей же принадлежит, в том числе, "Колыманефтепродукт" с выручкой 34 млрд рублей). Но до февраля 2023 года владельцем "Нико-Ойл ДВ" были Александра Великородная (50%), Лев и Елена Дорошенко (по 25%). ООО "Нико-Ойл ДВ" зарегистрировано в 2000 году во Владивостоке. Выручка компании в 2023 году составила 7,6 млрд рублей.

Владивосток Генпрокуратура Минобороны Росреестр Улисс Niko Group Нико-Ойл ДВ
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